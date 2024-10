Die Polizei will in der kommenden Woche landesweit verstärkt kontrollieren.

Salzwedel/vs. - Alle Autofahrer im Altmarkkreis sollten in der kommenden Woche genau aufpassen, was sie am Steuer so alles nebenbei machen, oder besser bleiben lassen – Nachrichten schreiben zum Beispiel. Dass das gefährlich ist, wissen wohl die meisten, dennoch kommt es aufgrund von Unaufmerksamkeit immer wieder zu schweren Unfällen.

Deshalb startet die Polizei von Montag, 7., bis Sonntag, 13. Oktober, die Kontrollaktion Roadpol „Focus on the Road“ (Aufmerksamkeit auf die Straße).

Wie das Landes-Innenministerium mitteilt, richten sich die landesweiten Kontrollen sowohl an Auto- und Lkw-Fahrer als auch an Radfahrer. Besonders die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten während der Fahrt stehe im Fokus der Polizei. Darüber hinaus werden die Beamten auf die Verwendung von Kopfhörern während der Fahrt, unsachgemäß gesicherte Ladung und die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen achten.

Auch das Polizeirevier des Altmarkkreises mache dabei keine Ausnahme und werde in dieser Woche neben der Geschwindigkeitsüberwachung besonders auf Ablenkungen im Straßenverkehr achten, informiert Polizeikommissar Philipp Trapp. Ziel sei, die Sicherheit im Straßenverkehr in den Vordergrund zu rücken und für besondere Aufmerksamkeit zu sensibilisieren.