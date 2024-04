Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 85 Jahre alter Mann in Salzwedel schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam.

Unfall in Salzwedel

Bei einem Unfall in Salzwedel wurde ein 85 Jahre alter Mann schwer verletzt.

Salzwedel/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr in der Burgstraße in Salzwedel ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge befand sich ein 85 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike am Fahrbahnrand der Burgstraße auf Höhe des Amtsgerichtes, als ein Auto die Burgstraße in Richtung Holzmarktstraße befuhr.

Als sich das Auto auf Höhe des Amtsgerichtes befand, sei der Radfahrer plötzlich losgefahren und seitlich gegen Auto geprallt. Dabei wurde er laut Polizei schwer verletzt. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.