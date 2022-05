Salzwedeler sprengen Zigarettenautomaten

In Niedersachsen haben junge Männer aus Salzwedel und Lüchow einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Polizei hat sie in einem Wald festgenommen.

Salzwedeler haben in Niedersachen einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Groß Liedern/Salzwedel - Zwei Männer aus Salzwedel und einer aus Lüchow (19, 19 und 23 Jahre alt) sind am 18. Februar von der Polizei im benachbarten Niedersachsen vorläufig festgenommen worden. Sie haben nach derzeitigen Ermittlungen gegen 1.30 Uhr einen Zigarettenautomaten wohl mit Schwarzpulver aufgesprengt, der sich an der Salzwedeler Straße in Groß Liedern befand.