Ein 16-Jähriger, der mit einem Moped unterwegs war, hat sich Ärger eingehandelt. Eine Polizeistreife hat in der Nähe von Arendsee erwischt.

Heiligenfelde/Arendsee/vs. - Abhauen vor der Polizei, das ist keine gute Idee. Doch das tat ein junger Mann, als er am Sonnabend kurz nach 19.15 Uhr die Beamten entdeckte. Die Ordnungshüter des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel waren im Streifenbereich Arendsee unterwegs und zur Stippvisite in Heiligenfelde (Altmärkische Höhe). Dort bemerkten sie den Simson-Fahrer, den sie kontrollieren wollten, weil am Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Gleich zwei Anzeigen gegen jugendlichen Fahrer

Doch der junge Mann machte sich aus dem Staub, kam den Zeichen und Weisungen der Polizisten nicht nach, sondern fuhr über Feldwege davon, heißt es im aktuellen Pressebericht der Behörde.

Durch weitere Ermittlungen der Beamten sei es gelungen, den 16-jährigen Fahrzeugführer zu ermitteln, informiert die Polizei weiter. Der Jugendliche müsse sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Fahren ohne die erforderliche Erlaubnis verantworten.