Am Samstagmorgen kam es in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete. Zwei junge Männer wurden leicht verletzt, ein dritter Insasse ist offenbar geflüchtet.

Magdeburg. - In den frühen Samstag Morgenstunden (30. August 2025) kam es gegen 4.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Diesdorfer Graseweg. Laut der Polizei war ein Auto von Ottersleben in Richtung Diesdorf unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete.

Person flüchtet nach Crash von Unfallort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sollen sich zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren bereits außerhalb des Fahrzeugs befunden haben. Diese wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich in dem Fahrzeug noch eine dritte Person befunden haben. Diese sei, laut eines Zeugen, zu Fuß vom Unfallort geflohen. Eine Suche der Polizei mit Hubschrauber, Wärmebildkamera sowie mit einem Fährtenspürhund sei erfolglos gewesen.

Polizei such nach Hinweisen

Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren am Unfallwagen, bevor dieser abgeschleppt wurde. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu kurzzeitigen Sperrungen der Fahrbahn.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise: Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur bislang unbekannten dritten Person machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.