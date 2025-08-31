weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Stendal
    4. >

  4. Verkehrsunfall bei Schönfeld: Audi kollidiert auf B107 mit Brückengeländer

LIVE:
1. FC Magdeburg II bei Rot-Weiß Erfurt am 31. August im Livestream
1. FC Magdeburg II bei Rot-Weiß Erfurt am 31. August im Livestream

Verkehrsunfall bei Schönfeld Audi kollidiert auf B107 mit Brückengeländer

Bereits zum dritten Male ereignete sich an der B107-Brücke bei Schönfeld ein schwerer Verkehrsunfall.

Von Ingo Freihorst 31.08.2025, 11:05
Der Audi war kurz vor Schönfeld auf der B107 mit dem Geländer der Brücke kollidiert - ein Beifahrer hätte das nicht überlebt.
Der Audi war kurz vor Schönfeld auf der B107 mit dem Geländer der Brücke kollidiert - ein Beifahrer hätte das nicht überlebt. Foto: Ingo Freihorst

Schönfeld. - Glück im Unglück hatte der 23-jährige Fahrer eines Audi in der Nacht zum Sonntag: Auf der über den Land- und Weidegraben führenden Brücke der Bundesstraße bei Schönfeld kollidierte der aus Richtung Scharlibbe kommende Fahrer gegen 23 Uhr mit dem Brückengeländer – ein möglicher Beifahrer hätte das nicht überlebt.