Bereits zum dritten Male ereignete sich an der B107-Brücke bei Schönfeld ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Audi war kurz vor Schönfeld auf der B107 mit dem Geländer der Brücke kollidiert - ein Beifahrer hätte das nicht überlebt.

Schönfeld. - Glück im Unglück hatte der 23-jährige Fahrer eines Audi in der Nacht zum Sonntag: Auf der über den Land- und Weidegraben führenden Brücke der Bundesstraße bei Schönfeld kollidierte der aus Richtung Scharlibbe kommende Fahrer gegen 23 Uhr mit dem Brückengeländer – ein möglicher Beifahrer hätte das nicht überlebt.