Suche nach Zeugen: Einbrecher stehlen Akkuschrauber, Mobiltelefon und Bargeld aus Salzwedeler Wohnhaus

Am Sonntag, den 5. September, zwischen 11:30 und 16:30 Uhr sind bisher unbekannte Täter in Salzwedel in der Feldstraße in ein Wohnhaus eingebrochen.

Salzwedel (vs) - Am Sonntag, den 5. September, zwischen 11:30 und 16:30 Uhr sind bisher unbekannte Täter in Salzwedel in der Feldstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Dabei wurden ein Akkuschrauber, ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet.

Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht benannt werden. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Wer Hinweise dazu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Salzwedel unter der Nummer 03901 8480.