Klötze (vs) - Drei bisher unbekannte Täter haben am Sonnabend gegen 17.54 Uhr in einem Klötzer Supermarkt in der Poppauer Straße eine große Menge Zigaretten gestohlen. Laut Polizeibericht flüchteten die Diebe anschließend mit einem PKW in Richtung der B 71.

Die Beamten leiteten unverzüglich eine Fahndung ein. Zwar konnten die Polizisten schon nach kurzer Zeit den Fluchtwagen stellen, aber die Täter flüchteten fußläufig in ein angrenzendes Waldstück.

Trotz intensiver Suche konnten die Diebe nicht gefasst werden. Die Beamten beschlagnahmten den PKW, um Spuren zu sichern. Zudem fanden sie auch das Diebesgut im Wert von etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.