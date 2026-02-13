In Salzwedel ist ein 34-Jähriger nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung tödlich verletzt worden. Der 47-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

In einem Mehrfamilienhaus in der Hansestraße in Salzwedel kam es am 12. Februar zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Die Polizei nahm einen 47-jährigen Tatverdächtigen fest.

Salzwedel/vs. - In der Hansestadt Salzwedel ist es am Donnerstag, 12. Februar 2026, zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen Mittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hansestraße eine leblose männliche Person aufgefunden.