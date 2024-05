Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Traktorgespann zwischen Immenkath und Ristedt in der Altmark seinen schweren Verletzungen erlegen.

Unfall in der Altmark

Ein Fahrradfahrer ist in der Altmark bei Ristedt gestorben, nachdem er auf einen Traktor prallte.

Ristedt/Immekath/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 1117 von Immekath in Richtung Ristedt in der Altmark gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach war ein 18 Jahre alter Traktor-Fahrer mit zwei Anhängern auf der Kreisstraße unterwegs, als der Zug kurz vor Ristedt zum Stehen kam.

Dabei sei ein dahinter fahrender Radler auf einen der Traktor-Anhänger geprallt, heißt es. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Es wird ermittelt.