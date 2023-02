Auf Gleisen in der Nähe des Salzwedeler Ortsteils Cheine ereignete sich am Morgen des 7. Februar ein tödlicher Unfall. Die Strecke war für Stunden gesperrt.

Salzwedel/Cheine (vs) - Eine Schreckensnachricht sorgte gestern Vormittag für Aufregung im Salzwedeler Ortsteil Cheine und bei Fahrgästen der Deutschen Bahn.

Wie die Polizei in Salzwedel mitteilte, war in der Nähe von Cheine auf Höhe Molochsberg gegen 9.40 Uhr am Morgen auf den Bahnschienen ein Mann vor einen Zug geraten. Der 79-Jährige kam bei dem Unfall mit der Regionalbahn, die von Schnega (Niedersachsen) in Richtung Salzwedel fuhr, ums Leben. Zur Todesursache konnte die Polizei Salzwedel gestern noch keine Auskunft geben. Der kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Ein Fremdverschulden konnte bereits ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilt. Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel waren Beamte des Bundespolizeireviers Stendal im Einsatz.

Der Zugverkehr war für etwa drei Stunden auf der Strecke unterbrochen. Ab etwa 12.40 Uhr rollten die Züge wieder.