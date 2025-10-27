Die große Figur an der Geisterbahn „Devil“ ist das Maskottchen des Erfurter Schaustellers Mario Haberkorn. Beim Klötzer Martinimarkt war sie plötzlich verschwunden - wie von Geisterhand . Was den Dieben passierte ...

Diese Teufelsfigur wurde von der Geisterbahn gestohlen.

Klötze - Sowas ist ihm tatsächlich noch nie passiert. Geisterbahnchef Mario Haberkorn kann nur den Kopf schütteln: Am Sonntagmorgen fehlte ihm der Teufel. Unbekannte haben die mächtige Figur von seinem Fahrgeschäft abgebrochen und mitgenommen. „Und der Teufel ist auch noch unser Maskottchen“, betont der Unternehmer. Schließlich heißt seine Geisternahn ja auch „Devil“.