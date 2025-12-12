Die Feuerwehr musste in den letzten Wochen schon viel Mal zu Bränden in der Gartenanlage ausrücken. Nach dem Feuer in der letzten Nacht wurde ein Verdächtiger nicht weit entfernt vom Tatort von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Gartenbeseitzer hoffen auf ein Ende der zertörerischen Brände.

Foto: dpa