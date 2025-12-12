weather wolkig
  4. Brandserie in Gartenanlage: Mutmaßlicher Brandstifter nach Tat ertappt

Zum vierten Mal brach in einer Gommeraner Gartenanlage Feuer aus. Aufmerksame Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verdächtigen in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Serientäter handelt.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 12.12.2025, 12:31
Die Feuerwehr musste in den letzten Wochen schon viel Mal zu Bränden in der Gartenanlage ausrücken. Nach dem Feuer in der letzten Nacht wurde ein Verdächtiger nicht weit entfernt vom Tatort von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Die Gartenbeseitzer hoffen auf ein Ende der zertörerischen Brände. Foto: dpa

Gommern - Dunkle Rauchschwaden hingen in der Nacht über der Gommeraner Gartenanlage Am Weinberg. Schon wieder: Es war der bereits vierte Vorfall innerhalb weniger Wochen.