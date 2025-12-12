Brandserie in Gartenanlage Mutmaßlicher Brandstifter nach Tat ertappt
Zum vierten Mal brach in einer Gommeraner Gartenanlage Feuer aus. Aufmerksame Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Verdächtigen in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Serientäter handelt.
Aktualisiert: 12.12.2025, 12:31
Gommern - Dunkle Rauchschwaden hingen in der Nacht über der Gommeraner Gartenanlage Am Weinberg. Schon wieder: Es war der bereits vierte Vorfall innerhalb weniger Wochen.