Altmark: Reh auf Straße löst Zusammenstoß mit zwei Motorradfahrern aus

Altmersleben - Ein Wildwechsel am Ortsausgang von Altmersleben in Richtung Kahrstedt löste am Sonnabend gegen 20.35 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Zwei Motorräder waren auf dem Weg von Kahrstedt in Richtung Altmersleben als kurz vor dem Ortseingang ein Reh die Fahrbahn überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß und in dessen Folge kam das Gespann nach links von der Fahrbahn ab und landete samt Fahrer kopfüber zwischen den Bäumen im Wald. Der Fahrer bliebt unverletzt, hatte aber einen kleinen Schock und war um seine Maschine bemüht.

Neben der Polizei musste am Sonnabend auch die Feuerwehr zu einem Wildunfall ausrücken. Foto: Maik Bock

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde auslaufendes Öl festgestellt und die Feuerwehr Altmersleben alarmiert. Nach dem Freischneiden der Maschine mittels Kettensäge wurde das Gespann aus dem Wald mittels Drahtseil und Einsatzfahrzeug gezogen und auf dem Feldweg in der Nähe abgestellt. Die Feuerwehr kontrollierte die Unfallstelle nach Öl und konnte dann den Einsatzort verlassen.

Das Reh wechselte die Straße und stieß mit dem Gespann zusammen und verendete an der Unfallstelle. Foto: Maik Bock

Am Motorgespann entstand nach ersten Anschein ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das tote Rehwild wurde durch den für den Straßenabschnitt zuständigen Jagdpächter geborgen. In Einsatz waren sechs Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug. Die Straßen von Altmersleben nach Kalbe und Kahrstedt sind bekannt für die Wildwechsel nicht nur in der Nacht auf am Tag kann das immer schnell passieren.