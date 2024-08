Einen schweren Verkehrunfall hat es Samstagabend auf dem Radweg an der Bundesstraße 190 zwischen Salzwedel und Pretzier gegeben.

Polizeibeamte nahmen am Samstagabend einen schweren Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Pretzier und Salzwedel auf.

Salzwedel/VS. - Schwerer Unfall am Sonnabend, 24. August, gegen 21.45 Uhr auf dem Radweg an der Bundesstraße 190 zwischen Pretzier und Salzwedel nahe des Abzweiges Buchwitz: Trotz eingeschalteter Beleuchtung seien zwei sich entgegenkommende Radfahrer kollidiert und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein 17-Jähriger, der mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sei, habe sich mehrere Platzwunden zugezogen. Der 52-Jährige Pedelec-Fahrer habe sich schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Beide Fahrräder seien aufgrund des heftigen Aufpralls nur noch Schrott. Die Beamten, die den Unfall aufnahmen, stellten bei beiden Beteiligten Alkoholgeruch fest. Diese mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.