In Magdeburg wurde am Sonntagnachmittag eine Straße wegen eines Unfalls abgesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Polizei sucht nach dem Fahrer.

Magdeburg - In Magdeburg gibt es nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 4. Mai 2025, eine Straßensperrung. Betroffen ist der Europaring zwischen Albert-Vater-Straße und Olvenstedter Chaussee. Die Fahrbahn in Richtung Süden und die angrenzende Grünfläche sind am späten Nachmittag weiträumig mit Flatterband abgesperrt.