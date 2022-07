Bördeland: Feuerwehr rückt aus zu Flächenbrand bei A14

Biere - Mitten in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Biere passiert es: Feueralarm. Ein Flächenbrand wird gemeldet, wie sich später herausstellt, auf einem Feld nahe der A14 bei Biere. Kameraden verlassen die Sitzung, Feuerwehren rücken aus. Nach Volksstimme-Informationen unter anderem aus Biere, Welsleben und Eickendorf. Zu Beginn steigen Rauchschwaden weit sichtbar auf, böiger Wind und hohe Trockenheit machen das Feuer noch gefährlicher. Um 21.30 läuft der Einsatz noch, das Ausmaß ist noch unklar, für Aussagen zur Brandursache ist es viel zu früh. (vs)