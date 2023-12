Laut Polizei hat ein Autofahrer in Schönebeck nach der schweren Beschädigung anderer Autos Fahrerflucht begangen.

Autofahrer beschädigt Fahrzeuge in Schönebeck schwer und flüchtet

In Schönebeck hat ein Mann laut Polizei Fahreflucht begangen.

Schönebeck/vs - Ein bisher unbekanntes Auto flüchtete am Dienstagabend, 5. Dezember, um 21.26 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck vom Unfallort.

Ein Zeuge hatte den lauten Knall bemerkt und sich sofort nach unten begeben. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen kam ein weißes Fahrzeug, vermutlich ein BMW, von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei Autos zusammengeschoben und dabei zum Teil schwer beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ fluchtartig den Unfallort, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Polizei liegt ein Video vor, welches den Unfallverlauf zeigt. Sämtliche Fahrzeugteile wurden vor Ort sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugend es Unfalls oder der Unfallverursacher sollten sich bitte bei der Polizei melden. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 03471-3790.