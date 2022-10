Feuerwehr löscht Brand in Schönebeck

Einsatz für für Schönebecker Feuerwehren: Sie werden um 11.10 Uhr alarmiert. Was ist in der Barbarastraße passiert?

Zu einem Brand kam es am Dinestagvormittag in Schönebeck. Insgesamt 24 Kameraden werden alarmiert, außerdem der Rettunsgdienst und die Polizei. Was brannte?