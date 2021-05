Nächtlicher Tabakdiebstahl aus Kaufland in Aschersleben

Die Täter steigen über das Dach in die Lotto-Filiale im Supermarkt im Salzlandkreis ein und entwenden zahlreiche Tabakwaren. Warum sogar die Spurensicherung anrücken musste.

Aschersleben (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag, dem 27. Mai gewaltsam über das Dach Zugang zum Lotto-Geschäft im Kauflandcenter in Aschersleben. Ziel der Täter: Tabakwaren. Wie viel sie entwenden konnten, ist noch nicht geklärt.



Der Weg übers Dach wurde nach der Tat laut Polizeiangaben auch der Fluchtweg der Täter. Die Täter stiegen über den Deckenbereich aus. Andere Geschäfte des Centers wurden offenbar nicht angegriffen, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden die Spezialisten der Kriminaltechnik zum Einsatz gebracht.