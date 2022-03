Schönebeck: Zwei Diebstähle in nur einer Nacht

In Schönebeck ereigneten sich in der Nacht zu Dienstag, 1. März, zwei Diebstähle, so die Polizei.

Schönebeck (vs) - Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, 1. März. Unbekannte Täter haben einen VW Transporter vom Gelände eines Autohauses am Stremsgraben in Schönebeck entwendet. Der VW T6 wurde am Montagabend durch einen Mitarbeiter auf dem Gelände abgestellt und sollte am nächsten Morgen vorgeführt werden.

Am Dienstagmorgen wurde dann der Diebstahl des Fahrzeuges bemerkt. Am Fahrzeug befanden sich keine amtlichen Kennzeichen, es war derzeit nicht zugelassen. Die Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, so die Polizei.

Weiter wurde in der Nacht zu Dienstag vom Gelände einer Deponie im Welslebener Weg ein Fahrzeugtank entwendet. Der oder die Täter verschafften sich trotz der Umzäunung Zugang zum Gelände und begaben sich anschließend zum dort abgestellten Fahrzeug.

Der Tank mit etwa 200 Liter Diesel wurde komplett demontiert und vom Tatort abtransportiert. Die vorhandenen Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen dauern an, so die Beamten am Ende.