Schwerer Raubüberfall in Zeitz (Barby)?Kriminaldauerdienst der Polizei vor Ort

Im kleinen Örtchen Zeitz, welches zwischen Barby und Gnadau sich befindet, wurde laut Eigentümer in ein Herrenhaus eingebrochen.

Zeitz (Barby) - Laut der Polizei des Salzlandkreises sind die Beamten derzeit aufgrund eines gemeldeten schweren Raubüberfalles in Zeitz bei Barby im Einsatz. Der Eigentümer eines Herrenhauses wurde dabei wohl unter anderem am Knie und am Kopf verletzt.