Verdächtiger Geruch: Autofahrt für 44-Jährigen in Schönebeck endet auf dem Polizeirevier

Am Mittwochabend, den 20. Oktober 2021 kontrollierte die Polizei einen 44-Jährigen, welcher mit dem Pkw in der Welsleber Straße unterwegs war

Schönebeck (vs) - Am Mittwochabend, den 20. Oktober 2021, kontrollierte die Polizei einen 44-Jährigen, welcher mit dem Pkw in der Welsleber Straße unterwegs war. Im Rahmen der Gesprächsführung wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen.

Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 0,69 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Durchführungen eines beweissicheren Atemalkoholtests in der Dienststelle angeboten. Im Falle einer Ablehnung wäre eine kostenpflichtige Blutprobenentnahme zur Beweissicherung erforderlich.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnte dann ein gerichtsverwertbarer Wert von 0,32 Promille (0,64 mg/l) gemessen und dokumentiert werden. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, der Mann konnte anschließend die Dienststelle verlassen.