Zu einem schweren Bus-Unglück ist es auf der A9 kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gekommen. Es soll fünf Tote, zahlreiche Verletzte und einige Eingeklemmte geben. Die Fahrbahn ist bei Wiedemar in beiden Richtungen voll gesperrt.

Unfall aktuell mit mehreren Toten und Verletzten: Zu einem Busunglück mit einem Flixbus ist es kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt in Sachsen gekommen.

Wiedemar/DUR. - Zu einem Unglück mit einem Flixbus ist es gegen 10 Uhr bei Wiedemar kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gekommen. Es soll fünf Tote, zahlreiche Verletzte und mehrere Eingeklemmte in dem Bus geben.

Auf der A9 ist es zu einem schweren Unfall mit einem Flixbus gekommen. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Der Reisebus mit der Liniennummer 234 sei auf dem Weg von Berlin nach Zürich in einen Unfall verwickelt worden, heißt es von Seiten des Unternehmens Flixbus. An Bord seien 53 Fahrgäste und zwei Fahrer gewesen.

Lesen Sie auch: Unfall mit Flixbus auf A9 bei Leipzig - Ein Toter, Dutzende Verletzte - So lief der Rettungseinsatz

Der verunglückte Flixbus liegt in einer Grünfläche neben der Autobahn 9. Foto: Marvin Matzulla

Zu dem Unfall, der sich auf sächsischem Landesgebiet ereignete, sind derzeit auch Einsatzkräfte aus Halle und dem Saalekreis unterwegs.

Lesen Sie auch: Flixbus kracht auf Lkw - Fünf Verletzte bei Unfall auf der A9 nahe Leipzig

Auf der A9 ist es zu einem Busunfall gekommen. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Foto: Tom Musche

Derzeit sind sieben Rettungshubschrauber im Einsatz an der Unfallstelle. Auch die Polizei in Sachsen hat das Geschehen vor Ort im Blick: "Zahlreiche Rettungskräfte kümmern sich vor Ort um Verletzte", heißt es auf dem X-Account ´(vormals Twitter) der Beamten.

🚨Gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der #A9 bei #Leipzig zwischen #Wiedemar und dem #SchkeuditzerKreuz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem auch ein Reisebus beteiligt ist. Die Fahrbahn in Richtung München ist derzeit voll gesperrt. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) March 27, 2024

Mittlerweile wurde offiziell bestätigt, dass es bei dem Bus-Unglück fünf Tote gab. Der Fahrer des verunglückten Reisebusses auf der A9 ist nach Angabe der Polizei nicht unter den Todesopfern. Details zum Gesundheitszustandes wurden nicht genannt.

Lesen Sie auch: Chronologie: Schwere Unfälle mit Reisebussen in den vergangenen Jahren

Laut Medieninformationen hatten sich Kliniken in der Umgebung auf Verletzte und Schwerverletzte vorbereitet. Schockräume und OP-Säle seien für die Unfallopfer blockiert worden.

Großeinsatz auf der A9 bei Wiedemar wegen des Flixbus-Unglücks. Foto: Marvin Matzulla

Auch das Unfallkrankenhaus Bergmannstrost bereitete sich auf Nachfrage auf die Versorgung von Verletzten vor. "Inzwischen sind 16 Patienten zu uns gekommen – alle nur leicht verletzt. Mehr als Schnitt- und Schürfwunden wurden bisher nicht diagnostiziert. Alle Patienten werden einer gründlichen Untersuchung unterzogen, die man bei solchen Unfällen generell macht: Tut etwas weh, ist jemandem schwindelig, gibt es sonstige Auffälligkeiten", sagte Bergmannstrost-Sprecherin Susann Winter der MZ.

Der Flixbus landete auf dem Grünstreifen neben der A9 bei Wiedemar. Foto: Marvin Matzulla

Lesen Sie auch: Ein Jahr nach tödlichem Flixbus-Unfall - "Trotz aller Tragik war es Glück im Unglück"

Der Reisebus war offenbar rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend in einem Gebüsch zum Stillstand gekommen.

Ein Flixbus ist auf dem Weg von Berlin nach Zürich von der Autobahn 9 abgekommen. Foto: Marvin Matzulla

Auf der A9 ist zwischen Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz die Fahrbahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung werde voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, so die Polizei weiter. Die Bergungsarbeiten könnten sich demnach noch bis in die Abendstunden hinziehen.

Wann der Flixbus geborgen werden soll, war zunächst unklar. Die Fahrspur nach Berlin soll laut Polizei am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden, die Strecke nach München bleibt vorerst gesperrt.

Sachsens Innenminister Armin Schuster ist am Einsatzort eingetroffen. Foto: Marvin Matzulla

Nach dem Unfall auf der A9 bei Leipzig hat sich Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig bestürzt gezeigt. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten. Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort, die schnelle Hilfe leisten“, sagte der SPD-Politiker. Auch Flixbus drückt sein Bedauern aus: „Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen.“

Die Polizei hat unter der Rufnummer 0341-96646666 ein Info-Telefon für Hinweise zum Unfallhergang sowie für Fragen Angehöriger eingerichtet.