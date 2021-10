Aufgebrochen: Dreister Einbrecher dringt in Staßfurter Feuerwehrdepot ein

Zwischen Dienstag, dem 19. und Mittwoch, dem 20. Oktober, wurde in das Staßfurter Feuerwehrdepot in der Hecklinger Straße eingebrochen.

Staßfurt (vs) - Zwischen Dienstag, dem 19. und Mittwoch, dem 20. Oktober, wurde in das Staßfurter Feuerwehrdepot in der Hecklinger Straße eingebrochen. Ein Werkstattor wurde aufgebrochen und anschließend eines der Feuerwehrfahrzeuge geöffnet.

Aus dem Fahrzeug fehlt augenscheinlich nichts. Weiterhin wurde der Zaun des Grundstücks an vier Stellen beschädigt. Eine Anzeige wurde aufgenommen, die Spurensicherung erfolgte durch die Spezialisten der Kriminaltechnik.