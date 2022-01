Diebstahl in Staßfurt: 8.000 Euro Schaden

Staßfurt (vs) - In der Nacht zu Donnerstag, 13. Januar, wurde auf einer Baustelle in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter bewegten einen vor dem Baucontainer abgestellten Radlader beiseite und hebelten die Tür anschließend auf.

Aus dem Baucontainer wurden ein Schweißgerät, ein Baulüfter und eine Hydraulikstation im Gesamtwert von knapp 8000 Euro entwendet, so die Polizei.

Die Tatzeit konnte zwischen 17.00 Uhr und 9.00 Uhr eingegrenzt werden.