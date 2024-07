In Egeln im Salzlandkreis ist es am Mittwoch zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Mindestens 60.000 Euro Schaden nach Brand in Egeln - Feuer in Wohnung am Plan ausgebrochen

Ein Feuer ist in einer Wohnung in Egeln ausgebrochen.

Egeln/DUR. - Am Mittwochmorgen ist es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Plan in Egeln gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung wahrgenommen worden. Die Tür wurde laut Polizei gewaltsam geöffnet und sofort mit den Löscharbeiten begonnen.

In der Wohnung habe sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Person befunden. Es sei niemand zu Schaden gekommen.

Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt, heißt es. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mindestens 60.000. Euro, so die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.