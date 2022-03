Schockanruf im Salzlandkreis: Enkeltrick schlägt fehl

Egeln (vs) - Am Mittwochnachmittag, 9. März, versuchten unbekannte Täter 60.000 Euro von einer 69-Jährigen Rentnerin aus Eglen zu erbeuten. Gegen 16.32 Uhr klingelte das Telefon der Frau. Es meldete sich ein Mann, der sich als Polizeikommissar vorstellte. Im weiteren Gespräch erklärte er der Rentnerin, dass ihr Sohn und ihr Enkel einen Unfall hatten, bei dem jemand tödlich verletzt wurde, so die richtige Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Rentnerin vernahm eine weinerliche Stimme während dieses Anrufs, welche von dem Unfall berichtete und das jemand dabei getötet wurde. Anschließend vernahm sie wieder die Stimme des angeblichen Polizisten, welcher nun Kontakt zum Staatsanwalt herstellen wollte. Gegen eine Kaution von 60.000 Euro würde die Inhaftierung dann ausgesetzt werden. Die Rentnerin bemerkte, dass da etwas nicht stimmen kann und beendete das Gespräch.

Anschließend informierte sie die örtliche Polizei und fragte dort nach. Hierbei stellte sich heraus, dass sie fast Opfer eines Betruges geworden wäre. Eine Anzeige wurde aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Der Anrufer meldete sich seither nicht noch einmal. Die Polizei lobt an dieser Stelle ausdrücklich das Verhalten der Rentnerin. Bevor man sich in einer solchen Situation darauf einlässt dem Anrufer sofort alles zu glauben sollte man Kontakt zum Sohn oder Enkel oder einem anderen Familienmitglied herstellen und den Anruf hinterfragen.

Das spart nicht nur viel Geld, sondern beruhigt auch, wenn man die Nachricht erhält, dass es dem Sohn oder Enkel gut geht und dies nur ein betrügerischer Anruf war.