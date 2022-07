Was Einbrecher in einem Klärwerk in Staßfurt wollen

Auf welche Beute hoffen Einbrecher , wenn sie in ein Klärwerk einsteigen? In Staßfurt nahmen sie etwas mit. Abwasser war es nicht.

Staßfurt - vs

Einbrecher verschafften sich am Wochenende, 23. und 24. Juli 2022, Zugang zu einem Klärwerk in der Calbeschen Straße in Staßfurt.

Sie entwendeten dort insgesamt drei Lampen mitsamt Bewegungsmelder. Die Gehäuse wurden nach Trennung vom Stromnetz augenscheinlich fachgerecht demontiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Dem Betrieb entstand eigenen Schätzungen zufolge ein wirtschaftlicher Schaden von 800 Euro.