Angriff in Stendal

In Stendal wurde ein Polizist durch eine Krankenhaus-Patientin auf der Flucht angegriffen.

Stendal/DUR. - Durch das Krankenhaus in der Stendaler Wendstraße wurde die Polizei informiert, dass eine 19-jährige Patientin am 16. Januar ausgebüchst sei.

Die Beamten konnten die junge Frau noch in der Wendstraße antreffen und brachten sie zurück in die Klinik. Im Krankenhaus nahm sie einen Infusionsständer und schlug damit in Richtung der Polizisten. Daraufhin wurde sie mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt.

Dabei beleidigte sie die Beamten und schlug einen von ihnen. Da die 19-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen und die Frau anschließend in ein Fachklinikum gebracht. Es wurden keine Personen verletzt, so die Polizei.