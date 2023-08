Auto steht in Osterburg im Kreis Stendal in Flammen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Dienstagabend in Osterburg einen Fahrzeugbrand.

Osterburg - Auf dem Hinterhof eines Grundstückes an der Ernst-Thälmann-Straße in Osterburg ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten. Es stand lichterloh in Flammen, als die Feuerwehrleute vom unweit entfernten Gerätehaus anrückten. Dort hatten die Brandbekämpfer das Feuer schnell im Griff. Personen kamen durch die Flammen nicht zu Schaden, zudem „konnten wir ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Fahrzeuge oder Gebäude verhindern“, teilt der Osterburger Stadtwehrleiter Sven Engel mit.