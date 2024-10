Ein Autofahrer zerstört eine Schaufensterscheibe und das Mauerwerk in einem Goldschmiedegeschäft am Markt in Stendal. Personen werden verletzt.

Unfall: Auto fährt in Goldschmiedeladen in Stendal. Handwerker der Tischlerei Moritz machen eine Notreparatur.

Stendal - Der Autofahrer, der am 21. Oktober in die Goldschmiede am Markt in Stendal gefahren war, stand unter Drogeneinfluss. Das teilte Kim Marise Krumbach vom Polizeirevier Stendal auf Volksstimme-Nachfrage mit.