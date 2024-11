Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Supermarkt in Stendal eine Flasche Schnaps gestohlen. Es kam zur Rangelei und die Flasche ging zu Bruch.

Betrunkener Schnaps-Dieb in Stendal will Mitarbeiterin schlagen

Stendal - Ein 36-jähriger Mann hat am Nachmittag des 15. November 2024 in einem NP-Markt in der Moltkestraße in Stendal eine Schnapsflasche gestohlen. Als er von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, reagierte er aggressiv.

Der 36-Jährige versuchte, die Mitarbeiterin und einen Kunden zu schlagen und zu treten. Es kam zu einer Rangelei, bei der das Diebesgut zu Bruch ging, teilte die Polizei in Stendal mit. Die beiden Geschädigten wurden nicht getroffen und blieben unverletzt.

Polizisten fanden den Mann in der Nähe des Marktes und stellten seine Personalien fest. Dabei kam heraus, dass gegen ihn bereits ein Hausverbot bestand. Ein Atemalkoholtest ergab 3,29 Promille. Auf Anordnung eines Richters erfolgte eine doppelte Blutprobenentnahme im Polizeirevier Stendal. Danach konnte der Mann das Revier verlassen. Gegen ihn wird nun wegen räuberisches Diebstahls ermittelt.