Feuer und Polizei im Einsatz Bewohner melden Rauch in der Nähe des Bahnhofs in Stendal
Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung ist die Freiwillige Feuerwehr Stendal am 19. September an die Frommhagenstraße ausgerückt. Auch die Drehleiter kommt zum Einsatz.
19.09.2025, 21:14
Stendal - Rauchgeruch liegt am Freitagabend, 19. September, über dem Bahnhofsviertel in Stendal. Anwohner melden der Kreisleitstelle Altmark Rauch in einem Wohngebäude. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rücken gegen 19.45 Uhr in die Frommhagenstraße aus.