Stendal - Rauchgeruch liegt am Freitagabend, 19. September, über dem Bahnhofsviertel in Stendal. Anwohner melden der Kreisleitstelle Altmark Rauch in einem Wohngebäude. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rücken gegen 19.45 Uhr in die Frommhagenstraße aus.