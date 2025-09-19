weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuer und Polizei im Einsatz: Bewohner melden Rauch in der Nähe des Bahnhofs in Stendal

Aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung ist die Freiwillige Feuerwehr Stendal am 19. September an die Frommhagenstraße ausgerückt. Auch die Drehleiter kommt zum Einsatz.

Von Anna Lisa Oehlmann 19.09.2025, 21:14
Da Anwohner Rauch gesehen haben, sind Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend, 19. September 2025, an die Frommhagenstraße in Stendal ausgerückt.
Da Anwohner Rauch gesehen haben, sind Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend, 19. September 2025, an die Frommhagenstraße in Stendal ausgerückt. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Rauchgeruch liegt am Freitagabend, 19. September, über dem Bahnhofsviertel in Stendal. Anwohner melden der Kreisleitstelle Altmark Rauch in einem Wohngebäude. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rücken gegen 19.45 Uhr in die Frommhagenstraße aus.