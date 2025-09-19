Am Freitagmittag ist es an der Schartauer Straße zu einem Unfall gekommen. Feuerwehr- und Polizeikräfte sind im Einsatz.

An der Schartauer Straße in Burg ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen.

Burg. - An der Schartauer Straße ist es am Freitagmittag zu einem Unfall gekommen. Das Auto kam aus der Marktstraße und ist in Richtung Einkaufsstraße eingebogen.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Fahrzeug gegen einen herausfahrenden Poller geknallt. Der Fahrzeugführer wurde darauhin in das Klinkikum Burg eingeliefert. Weitere Verletzte gab es nicht.

Aufgrund des Aufpralls ist das Auto nicht mehr fahrbereit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beräumen aktuell die Unfallstelle.