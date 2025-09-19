Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein 62-jähriger Zeuge wurde beim Löschversuch verletzt. Vor einem Jahr gab es dort bereits eine Brandserie.

Magdeburg. - Auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg hat es gebrannt. Ein Vorzelt und Teile eines Wohnwagens wurden laut Polizei durch das Feuer beschädigt. Vor einem Jahr hatte es bereits eine Brandserie auf dem Platz gegeben.