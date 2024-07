Furchtbarer Schreck am Abend: Bei einem Wohnungsbrand in Stendal-Stadtseee wurden drei Menschen verletzt. Die Feuerwehr konnte noch Schlimmeres verhindern.

Brand in Elfgeschosser in Stendal-Stadtsee - drei Menschen verletzt

Brand in der Küche

Die Feuerwehr Stendal musste zu einem Wohnunsbrand in Stadtsee ausrücken.

Stendal - Ein Küchenbrand brach am Dienstagabend in einem Elfgeschosser in Stendal-Stadtsee aus. Laut Einsatzleitstelle Altmark wurden drei Menschen verletzt.

Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus eine dritte Person wurde ambulant behandelt, hieß es. Das Feuer war laut sozialen Medien in der Küche einer Wohnung im zehnten Stock des elfgeschossigen Hochhauses ausgebrochen. Es handelte sich um einen Fettbrand, hieß es. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Stendal und den umliegenden Orten, hieß es aus der Leitstelle. Die Feuerwehren hatten den Brand nach 20 Uhr gelöscht ud waren mit Restarbeiten beschäftigt, hieß es aus der Leitstelle weiter. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz noch nicht abgeschlossen.