Ein Traktor stand am Sonntagmorgen auf dem Betriebsgelände der Firma B+S Landtechnik in Osterburg-Schilddorf in Flammen. Die Technik brannte vollständig aus.

Brand in Osterburg bei Stendal - Traktor durch Feuer zerstört

Osterburg - Ein Traktor ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Betriebsgelände der B+S Landtechnik in Osterburg-Schilddorf ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Person auf einem Nachbargrundstück hatte das Feuer gegen 6.20 Uhr bemerkt und umgehend Alarm geschlagen. Als die zur Hilfe gerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Osterburg an der Unglücksstelle die Schläuche ausrollten und die Flammen mit Schaum bekämpften, stand die Technik bereits in Vollbrand. „Der Traktor war nicht mehr zu retten. Wir konnten aber verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Maschinen übergreift“, berichtet Stadtwehrleiter Sven Engel. Die Brandbekämpfer hatten das Feuer schnell im Griff, „die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch etwas hin“, sagt der Wehrleiter. Die Löschwasserversorgung, die am 24. August bei dem Brand eines Schleppers und eines Radladers auf dem nahe der B+S Landtechnik gelegenen Firmengrundstück des landwirtschaftlichen Lohnunternehmens „Osters & Voß“ aufgrund eines Rohrbruchs noch Probleme bereitete, habe diesmal aber gut funktioniert.

Gegen 8 Uhr rollten die Feuerwehrleute die Löschschläuche ein, die Unglücksstelle wurde an die Polizei übergeben. An den Löscharbeiten in Osterburg-Schilddorf waren 20 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge beteiligt.