Als die Polizisten am Donnerstagabend, 26. Februar, an der Einsatzstelle eintreffen, reagieren sie sofort. Die Feuerwehr übernimmt. Der Rettungsdienst untersucht einige Anwohner.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 26.02.2026, 23:14
Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Stendal-Stadtsee sind die ehrenamtlichen Feuerwehrleute am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gerufen worden.
Zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Stendal-Stadtsee sind die ehrenamtlichen Feuerwehrleute am Donnerstagabend gegen 22 Uhr gerufen worden. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Einen Brand in einem Wohnhaus in Stendal-Stadtsee meldeten Anrufer der Leitstelle Altmark am Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal eilten zur Einsatzstelle an die Albrecht-Dürer-Straße und rollten gleich die Schläuche aus.