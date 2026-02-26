Polizei und Feuerwehr im Einsatz Brand in Wohnhaus in Stendal-Stadtsee
Als die Polizisten am Donnerstagabend, 26. Februar, an der Einsatzstelle eintreffen, reagieren sie sofort. Die Feuerwehr übernimmt. Der Rettungsdienst untersucht einige Anwohner.
Aktualisiert: 26.02.2026, 23:14
Stendal - Einen Brand in einem Wohnhaus in Stendal-Stadtsee meldeten Anrufer der Leitstelle Altmark am Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal eilten zur Einsatzstelle an die Albrecht-Dürer-Straße und rollten gleich die Schläuche aus.