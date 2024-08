Das ehemalige Restaurant „Hong Kong“ in Stendal ist ausgebrannt. War es Brandstiftung oder ein technischer Defekt?

Das sagt die Polizei Stendal zur Brandursache im Restaurant Trá My

Tür und Fenster des ehemaligen Restaurants "Hong Kong" in Stendal sind vergittert. Das Lokal ist Anfang August ausgebrannt.

Stendal - Die Polizei in Stendal hat ihre Untersuchungen zur Brandursache in dem abgebrannten Restaurant in der Rathenower Straße abgeschlossen. Das ist das Ergebnis.