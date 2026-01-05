Großbrände, Verkehrsunfälle, Stürme: Der freiwillige Feuerwehrmann Julian Stusche war bei nahezu allen großen Einsätzen in Stendal dabei. Was der 19-Jährige an den Einsatzstellen erlebt hat.

Das waren die schlimmsten und bewegendsten Einsätze für die Feuerwehr Stendal 2025

Bei 275 Einsätzen ist Julian Stusche von der Freiwilligen Feuerwehr Stendal ausgerückt.

Stendal - Zu 561 Einsätzen wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal im vergangenen Jahr gerufen. Bei 275 von ihnen war Julian Stusche dabei und gehört mit zu den engagiertesten seiner Ortsfeuerwehr. Er berichtet, was er 2025 erlebt hat.