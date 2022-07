Erneut Schlägerei in Stendal - Zusammenhang mit Schüssen auf dem Marktplatz?

Nachdem am Vortag mehrere Männer auf dem Markt in Stendal aufeinander losgegangen sind, hat sich am 21. Juli ein ähnliches Szenario abgespielt.

Die Polizei musste am zweiten Tag in Folge in Stendal ausrücken, weil größere Personengruppen aufeinander losgegangen sind.

Stendal - Es ist die nächste Schlägerei in Stendal. Am zweiten Tag in Folge sind größere Personengruppen aufeinander losgegangen. Besteht ein Zusammenhang mit den Schüssen und der Schlägerei am Vortag auf dem Marktplatz?

Wie die Polizei mitteilt, haben sich in den späten Abendstunden des 21. Juli erneut mehrere Personen geprügelt. Zeugen gaben an, dass die Personen sich unter anderem mit Gürteln schlugen und anschließend den Tatort - die Adolph-Menzel-Straße - verließen.

Die Polizei konnte noch am selben Abend vier Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren als Tatverdächtige in Tatortnähe feststellen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Landfriedensbruchs wurde von der Polizeiinspektion Stendal eingeleitet. Es wird nun geprüft, inwieweit der Vorfall am 21. Juli mit der Schlägerei am Marktplatz am 20. Juli 2022 zusammenhängt.

„Die Polizei reagiert in Anbetracht der wiederkehrenden Auseinandersetzungen der vergangenen Tage mit vermehrter Präsenz im Stadtgebiet“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich unter 03931/682292 beim Revier Stendal oder jeder weiteren Dienststelle melden. Gesucht werden Personen, die zwischen 19.30 und 21 Uhr im Bereich der Adolph-Menzel-Straße sowie im Bereich der Parkanlage „Am Springberg“ Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Landfriedensbruch im Zusammenhang stehen könnten.