Wieder haben Betrüger mit einer bekannten Masche zugeschlagen. Im Landkreis Stendal konnten sie so einen mittleren sechsstelligen Betrag erbeuten.

Erst E-Mail, dann Anruf: Betrüger geben sich als Bankangestellte aus

Mit einer sogenannten Phishing-Mail ging es beim aktuellen Fall in Stendal los. Danach kam ein Anruf.

Stendal - Eine 57-jährige Frau, die sich im Kreis Stendal aufhielt, hat am Freitag, 31. Oktober, nachmittags gegen 14.30 Uhr eine E-Mail bekommen, die angeblich von einer Bank stammte. Sie wurde darin aufgefordert, persönliche Daten einzugeben.

Noch am selben Tag meldete sich ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch bei der Frau und brachte sie dazu, selbst mehrere Überweisungen auszuführen. Dadurch entstand ein finanzieller Schaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich, teilte die Polizei in Stendal mit.

Sie warnt erneut davor, auf E- Mails zu reagieren, in denen zur Bestätigung oder Aktualisierung persönlicher Daten aufgefordert wird. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um sogenannte Phishing- Mails. Auch Telefonanrufe sollten grundsätzlich kritisch hinterfragt werden. Personenbezogene Daten sollten nicht herausgegeben und keine Überweisungen auf Aufforderung Unbekannter bestätigt werden