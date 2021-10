Erwischt: 61-Jährige versucht Servierplatten auf Töpfermarkt in Tangermünde zu stehlen 

Eine 61-Jährige entwendete am Samstag, den 16. Oktober 2021, auf dem Töpfermarkt in Tangermünde sechs Servierplatten.

Tangermünde (vs) - Ein 61-Jährige entwendete am Samstag, den 16. Oktober 2021, gegen 20.35 Uhr, von einem Stand auf dem Töpfermarkt in Tangermünde sechs Servierplatten im Gesamtwert von 115 €. Die Beschuldigte wurde hierbei durch den Standbesitzer auf frischer Tat ertappt. Die 61-Jährige war geständig und zeigte Reue.