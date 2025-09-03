weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Autohaus-Brand in Stendal – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Bilder zeigen Ausmaß Nach Brand an Autohaus in Stendal: Geschäftsführerin äußert sich

Nach dem nächtlichen Brand beim M&S Autohaus ermittelt die Kriminalpolizei. Elf Autos brannten, der Schaden ist erheblich. Die Geschäftsführung zeigt sich betroffen.

Von Leon Zeitz Aktualisiert: 05.09.2025, 16:42
Bei einem Brand sind mehrere Fahrzeuge vom M&S Autohaus in Stendal beschädigt und zerstört worden. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Glasscherben knirschen unter den Schuhsohlen. Neuwagen, die bis vor kurzem noch zum Verkauf standen, sehen aus, als gehören sie auf einen Schrottplatz. Der Brand am 2. September hat am Autohaus M&S in Stendal seine Spuren hinterlassen. Die Geschäftsleitung zieht eine erste Bilanz.