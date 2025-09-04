weather regenschauer
  4. Wohnungsbrand unterm Dach: Schwarzer Rauch aus dem Fenster: Wohnung in Stendal unbewohnbar

Wohnungsbrand unterm Dach Schwarzer Rauch aus dem Fenster: Wohnung in Stendal unbewohnbar

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal rücken am Donnerstag, 4. September, an die Frommhagenstraße. Nahe des Bahnhofs löschen sie eine Wohnung.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 04.09.2025, 13:46
Zu einem Wohnungsbrand an der Frommhagenstraße rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Donnerstag, 4. September, aus.
Zu einem Wohnungsbrand an der Frommhagenstraße rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Donnerstag, 4. September, aus. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Schwarzer Rauch dringt aus einem Fenster, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Donnerstag, 4. September, gegen 12 Uhr, in der Frommhagenstraße eintreffen. Anwohner hatten der Kreisleitstelle Altmark einen Wohnungsbrand gemeldet. Auch ein Rauchmelder soll über längere Zeit Alarm geschlagen haben.