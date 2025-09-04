Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal rücken am Donnerstag, 4. September, an die Frommhagenstraße. Nahe des Bahnhofs löschen sie eine Wohnung.

Zu einem Wohnungsbrand an der Frommhagenstraße rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Donnerstag, 4. September, aus.

Stendal - Schwarzer Rauch dringt aus einem Fenster, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Donnerstag, 4. September, gegen 12 Uhr, in der Frommhagenstraße eintreffen. Anwohner hatten der Kreisleitstelle Altmark einen Wohnungsbrand gemeldet. Auch ein Rauchmelder soll über längere Zeit Alarm geschlagen haben.