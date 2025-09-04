Nach dem Angriff auf einen 80-jährigen Mann im Magdeburger Stadtteil Neustädter See konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Nach Stichattacke auf 80-Jährigen in Magdeburg: Tatverdächtiger in Haft

Beamte mehrerer Polizeireviere haben sich an der Suche am Tatort in Magdeburg beteiligt. Auch ein Mantrailer-Hund war im Einsatz.

Magdeburg. - Nach dem folgenschweren Angriff auf einen 80-jährigen Mann in Magdeburg am 2. September 2025 konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser sei am Mittwochabend in seiner Wohnung durch Einsatzkräfte festgenommen worden, wie die Polizei am Donnerstagabend informierte.