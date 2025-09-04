Vorwurf des versuchten Totschlags Nach Stichattacke auf 80-Jährigen in Magdeburg: Tatverdächtiger in Haft
Nach dem Angriff auf einen 80-jährigen Mann im Magdeburger Stadtteil Neustädter See konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen.
04.09.2025, 19:21
Magdeburg. - Nach dem folgenschweren Angriff auf einen 80-jährigen Mann in Magdeburg am 2. September 2025 konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser sei am Mittwochabend in seiner Wohnung durch Einsatzkräfte festgenommen worden, wie die Polizei am Donnerstagabend informierte.