Polizei ermittelt Wohnungsbrand in Stendal: Feuerteufel schlägt wieder zu
Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal löschen eine Stunde lang eine brennende Wohnung im Stadtteil Süd. In den vergangenen Wochen hat es dort häufiger gebrannt.
Aktualisiert: 23.09.2025, 09:21
Stendal - Ein Mitarbeiter einer Bäckerei in Stendal-Süd hat am frühen Dienstagmorgen, 23. September, gegen 5.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Der kam nicht aus dem Ofen der Backstube, sondern aus einem benachbarten Gebäude.