  4. Sperrung auf B189: Feuerwehr rettet schwer verletzte Person nach Unfall auf B 189 bei Stendal

Zwei Autos sind am 20. Dezember auf der Bundesstraße 189 an der Abzweigung zur B 188 zwischen Stendal und Dahlen zusammengekracht. Ein Trümmerfeld überzog die Brücke.

Aktualisiert: 20.12.2025, 11:17
Kräfte von drei Ortsfeuerwehren rückten zum Unfall auf der B 189 auf der sogenannten Magdeburger Brücke zwischen Stendal und Dahlen am Sonnabend, 20. Dezember gegen 9 Uhr aus.
Kräfte von drei Ortsfeuerwehren rückten zum Unfall auf der B 189 auf der sogenannten Magdeburger Brücke zwischen Stendal und Dahlen am Sonnabend, 20. Dezember gegen 9 Uhr aus. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal/Dahlen - Dichter Nebel liegt am Samstagmorgen, 20. Dezember, über Stendal, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dahlen, Buchholz und Stendal zu einem schweren Unfall mit eingeklemmter Person gerufen werden. Zwei Fahrzeuge sind gegen 8.45 Uhr auf der B 189 zwischen Stendal und Dahlen zusammengekracht.