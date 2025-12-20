Liveticker:
Sperrung auf B189 Feuerwehr rettet schwer verletzte Person nach Unfall auf B 189 bei Stendal
Zwei Autos sind am 20. Dezember auf der Bundesstraße 189 an der Abzweigung zur B 188 zwischen Stendal und Dahlen zusammengekracht. Ein Trümmerfeld überzog die Brücke.
Stendal/Dahlen - Dichter Nebel liegt am Samstagmorgen, 20. Dezember, über Stendal, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dahlen, Buchholz und Stendal zu einem schweren Unfall mit eingeklemmter Person gerufen werden. Zwei Fahrzeuge sind gegen 8.45 Uhr auf der B 189 zwischen Stendal und Dahlen zusammengekracht.