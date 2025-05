Einsatz bei Altmark-Forum Feuerwehr Stendal rückt zu Wohnungsbrand aus

An die Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal eilten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Freitag, 2. Mai. Die Polizei sperrte die Straße für den Einsatz.